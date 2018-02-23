Sarı Lacivert rüyada ilk yönetim kurulu toplantısı

Yapımı yeni tamamlanan ve Sarı Lacivert Derneği Üyeleri’ne ve Fenerbahçe taraftarlarının güzel vakit geçirebileceği bir mekan olması hedefiyle inşaa edilen yeni dernek binasında Sarı Lacivert Derneği Yönetim Kurulu ilk Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası dernek üyeleri Sarı Lacivert Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundular.

“BUGÜN YENİ BİR DÖNEMİN VE VİZYONUN BAŞLANGICI”

Aslan Uzun: Aslında bugün bizim için mihenk taşı. Ben buna bir vizyonun bitip, yeni bir vizyonun başladığı günün birinci günü olarak görüyorum. Bize, stadımızdan sonra ikinci bir mabed oldu. Yeni bir evimiz oldu. İnşallah burada hep beraber nice şampiyonlukları beraber yaşayacağız. Fenerbahçe’ye Sarı Lacivert Derneği olarak daha büyük katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu yüzden de burada emeği geçen başta başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi; bugün yeni bir dönemin ve vizyonun başlangıcı ve tarihe geçmesi gereken bir gün.

“BİNAMIZ GÜZEL GÜNLERİMİZE VESİLE OLACAK”

İlhan Zeki Köroğlu: Uzun süren uğraşlar sonucunda özellikle başkanımızın önderliğinde ve liderliğinde binamıza kavuştuk. Bu bina Fenerbahçe’nin başarısı için adanmışlık ve kardeşlik adına, Fenerbahçe kardeşliği adına çok güzel günlerimize vesile olacak. Burada hepimiz el ele vererek, Fenerbahçe için daha iyi neler yapabiliriz bunun temelini attığımız bir yer olacak. Bu bina hem bizim bireysel kardeşliğimiz, arkadaşlığımız, dostluğumuza hem de Fenerbahçe başarısına katkıda bulunacak bir mekan olacak.

“FENERBAHÇE DAHA İLERİYE GİDECEK”

Mutluay Doğan: 2018’in ilk Yönetim Kurulu Toplantısını bu güzel dernek binasında yapmak çok heyecan ve enerji verici. Bundan sonra inşallah çok daha güzel hareketlerle, aksiyonlarla devam edecek. Fenerbahçe’nin şampiyonluğuyla taçlanacak. Sarı Lacivert Derneği ve Fenerbahçe çok daha ilerilere gidecek.

“BAŞKANIN BÜYÜK EMEĞİ VAR”

Uğur Kılıç: Sürecin başından beri takip eden birisi olarak şu anki ve eski yönetim kurulu üyesi olarak büyük bir mutluluk yaşıyorum. Çok zor oldu. Sayın başkanın da emekleri büyük. Katkısı olan tüm arkadaşlara da teşekkür ederiz. Gerçekten mutluyuz. Tüm üyelerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

“MUTLU VE HEYECANLIYIZ”

Erdem Er: Bugün çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Başta Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Akıncı olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bize böyle bir yer kazandırdılar. Herkesin rüyasıydı. Rüya gibi gerçekten. Üyelerden gözyaşı dökenler oldu. Hepimiz çok duygulandık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Fenerbahçe’ye de uğur getirir. Aynı zamanda d Sarı Lacivert’e de büyük bir vizyon katacak ve herkesin bakış açısını değiştirecek. Bu bina ile beraber, hem derneğimiz, hem de Fenerbahçemiz inşallah daha da ileriye gidecek.

“BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİNE TANIKLIK ETTİK”

Loran Vayloyan: Bugün burada bir rüyanın ve hayalin gerçekleşmesine tanıklık ediyoruz. Sertaç Başkanla birlikte buranın yeniden canlanmasına birebir tanık oldum. Son iki dönemdir de yönetim kurulunda bir şeyler yapmaya çalışarak, bunun artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ama her düşüncenin ve projenin çatısı burasıydı. Bütün maddi ve manevi imkanlar buraya endekslenmişti. Başkanın olağanüstü azmi ve aidiyet duygusuna sahip olması, bizlere de aşıladı. Onun azim ve şevkini gördükçe biz de en az onun kadar bir şeyler yapmaya gayret ettik. Ve bugün burada ilk toplantımızı yaptık.

“BURASI SARI LACİVERT DERNEĞİ’NİN YENİ MABEDİ OLACAK”

Engin Keskinel: Bizim bir hayalimizdi. Derneğimizin bu binaya sahip olabilmesi için çok zorlu süreçlerden geçtik. Ben bütün süreçleri yakından takip ettim. Özellikle Sertaç başkanın bu konudaki inancı herkesi bu noktaya getirdi. Çok başarılı ve güzel bir bina olmuş. Her ince detay düşünülerek yapılmış. Dernek binasının ötesinde bir bina olmuş. Çok kaliteli bir bina olmuş. Artık bizim burası Sarı Lacivert ailesinin bir mabedi haline geldi. Nasıl ki Fnerbahçe Spor Kulübü’nin mabedi Şükrü Saraçoğlu Stadıysa, Sarı Lacivert Derneği’nin de mabedi bu bina oldu. Başta Sertaç Başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Bu proje için çok uğraştı. Birçok kişi bu proje başladığında çok fazla inancı yoktu. Ama Sertaç Başkan hep inandı. Yapacağım dedi. Yapacağız dedi. Ve çok güzel bir eser meydana getirdi. Kendisine buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

“BİZİ DAHA FAZLA BİR ARAYA GETİRECEK GÜZEL BİR MEKAN “

Ahmet Eke: Bu derneğin, bu binasının hikayesi çok uzun. İlk projelendirdiğinden bugüne yıllar geçmiş. Burası çok güzel bir bölge ve alan, stada ve dereağzına çok yakın. Bu lokasyonda derneğin uzun yıllar ihtiyacını giderebilecek bir eserin yapılması çok güzel bir şey. Bu gibi camialarda aidiyet duygusu çok önemlidir. Üyelerin aidiyetini ve birleşmesini sağlayan fiziksel yerlere ihtiyaç var. Burası şu haliyle bizim umduğumuzdan daha güzel, daha konforlu, bizi daha fazla bir araya getiren çok özel bir mekan. Buranın ortak paydası Sarı Lacivert, renkler, Fenerbahçelilik. Derneğimizin ismi de Sarı Lacivert. Binamızın her tarafı öyle. Başlangıç için çok özel ve güzel bir gün. Bugüne gelmek kolay olmadı. Ama bu bir dönüm noktası. Bundan sonra bu derneğe, bu binayı yapıp bu hale getiren Yönetime özellikle Sayın Başkan Sertaç Komsuoğlu’na bu üyelerin çok büyük vefa borcu var. Derneğin bu halini daha canlı hale getirmemiz lazım. Burası Sarı Lacivert yaşam alanı olmalı. Olacak ta inşallah. O açıdan üyeler için böyle hem duygusal, hem heyecanlı bir an ve gün. Bunun artarak devamını diliyoruz.

“BURANIN HİKAYESİNİ SÜREKLİ DİNLİYORDUM”

Volkan Akan: Ben Sertaç Komsuoğlu’nun arkadaşıyım. İnşallah önümüzdeki günlerde derneğe de üye olacağım. Bu tesisin hikayesini sürekli dinliyordum. Buraya gelince çok etkilendim. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

“ÇOK GÜZEL BİR BİNA OLMUŞ”

Faruk Türköz: Bizi, sağ olsun Sertaç Bey Ankara’dan çağırdı. Burayı 3-4 saatliğine de olsa, Sertaç Bey’in yaptıklarını görmek için geldik. Çok güzel bir bina olmuş. Keşke her derneğin böyle bir yeri olsa. Sertaç Bey ‘i tekrardan tebrik ediyorum.

“BURASI DAHA DA CANLANACAK”

Hakan Koca: Bu bina yapılırken, bittiğinde bu hale geleceğini çoğu kişi hayal etmiyordu. Biz hayal ediyoruz, insanlara da bu hayali göstermemiz gerekiyor. Burası insanların gelmesiyle daha da canlanacak. Boşken hiçbir şey ifade etmiyor. Burası insanlarla dolmak zorunda. Sarı Lacivert Derneği, 1907 Derneği ve Fenerbahçe Kulübü burada toplanacak. Herkes buraya gelebilecek. Burayı canlı hale getirmemiz lazım. Bu kadar insan bugün buradaysa, yarın da burada olacak.

“FENERBAHÇE TARAFTARI BU ÇATI ALTINDA BULUŞACAK”

Acun Güneş: Hepimiz çok mutluyuz. Fenerbahçe ailesi olarak, Sarı Lacivert Ailesi olarak bir araya geleceğimiz, nice mutlu günleri birlikte paylaşacağımız, şampiyonlukları birlikte yaşayacağımız yeni evimize bugün ilk defa kavuştuk. Bugün burada olan tüm arkadaşlarımız, abilerimiz, bu binanın yapılmasında emeği geçen Sarı Lacivert Derneği’nin eski yöneticileri, bugünkü yöneticileri ve en başta da Başkanımız Sayın Sertaç Komsuoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Bugün hepimizin geleceğine, hayatımızı, mutluluğumuzu, birlikteliğimizi paylaşacağımız çok değerli bir armağan verdiler. Bugün bizler buradayız. Gelecekte çocuklarımız, Fenerbahçeli başka kardeşlerimiz hepsi bu çatının altında nasıl birlikte olmanın, nasıl Fenerbahçe için iyi bir şey başarmanın, nasıl Türkiye’ye aydınlık bir bina ve dernek kurmanın daha iyi yollarını bulurlar. Buna bakacaklar. Onun için gurur duyuyoruz.

“YENİ BİNAMIZDA DAHA BÜYÜK KİTLELERE ULAŞACAĞIZ”

Eyüp Aratay: Sarı Lacivert Derneği, Sayın Sertaç Komsuoğlu’nun başkanlığa geldiği ilk günden bu yana bir hayalin peşinde koşuyordu. Bu hayal aslında Sarı Lacivert Derneği’ne Sertaç Başkan’dan önce de kurulmuş bir hayaldi. Ve o hayal de kendine ait olacak bir lokale sahip olmaktı. Bu çerçevede de yaklaşık 5 yıllık bir süredir bütün dernek yönetiminde bulunan arkadaşlarla büyük bir çabayla buradaki arazinin bir lokale dönüştürülmesi için emek harcandı ve nihayet bu emeğin sonucunu hep beraber burada mutlulukla nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Bizim için bir gurur ve mutluluk günü. Ve bu süreç içerisinde de emek veren herkesin katkılarıyla ortaya çıkmış muhteşem bir eseri kutlama günü. Ben bu çerçevede Sayın Başkan Sertaç Komsuoğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünün Sarı Lacivert ailesi için bir başka önemi daha var. Bugüne kadar olan süreçte yaratmış olduğumuz Sarı Lacivert Ailesi’nin büyüklüğünün, bu dernek binasıyla katlanarak büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu lokalimizde, daha büyük kitlelere ulaşıp, Fenerbahçe sevgisini daha büyük bir gruba yayacağımızı düşünüyorum.