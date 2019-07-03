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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray ile Banega anlaştı! Transfer için ödenecek rakam...

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Son Dakika: Galatasaray ile Banega anlaştı! Transfer için ödenecek rakam...

Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray, Banega’yı almaya artık çok daha yakın...

Arjantinli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme için el sıkışan Galatasaray, Fernando ile anlaşan Sevilla’ya da futbolcusunun bonservisi artı 2 milyon Euro teklif etti. İspanyollar Fernando artı 3 milyon Euro istedi. Görüşmeler olumlu sürüyor.

GALATASARAY, Ever Banega transferinde mutlu sona yaklaştı. Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği oyuncu için Galatasaray, Banega ile anlaşırken, Sevilla Kulübü ile de aradaki fark 1 milyon Euro’ya düştü. Sarı kırmızılılar, Arjantinli oyuncu ve menajeri ile el sıkıştı. Galatasaray’ın 3.2 milyon Euro garanti ücretten 3 yıllık sözleşme teklifine Arjantinli, ‘Evet’ dedi.

Ronaldinho'nun Sevilla'ya attığı nefis golü hatırlayalım;

Takas artı para

TANGOCU futbolcu, Galatasaray ile el sıkışırken, yılın takası için de geri sayıma geçildi. Fernando Reges ile anlaşan İspanyol ekibi, Galatasaray’dan Banega için Brezilyalı oyuncunun bonservisi ve üzerine 3 milyon Euro talep etti. Fernando’nun ayrılığını ve Sevilla’ya transferini onaylayan Galatasaray da, Banega ile anlaştıktan sonra operasyonu tamamlamak adına yeni bir teklif sundu. Sarı kırmızılılar, Banega için Sevilla’ya Fernando artı 2 milyon Euro teklif etti.

Menajeri resmen açıkladı

İSPANYOL ekibi, Galatasaray’dan 3 milyon Euro istemeye devam ederken görüşmeler hız kazandı. Transferin 1 hafta içinde sonuçlanmasına kesin gözle bakılmaya başlandı. A Spor’daki habere göre; Ever Banega’nın menajeri Santiago Hirsig de Aslan’ın oyuncuyla anlaştığını doğrularken, “Banega, Galatasaray ile anlaştı. Kulüpler arasındaki görüşmeyi bilmiyorum” dedi. Öte yandan Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise transfer görüşmesi yapılmadığını öne sürdü.

 

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