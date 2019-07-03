Son Dakika: Galatasaray ile Banega anlaştı! Transfer için ödenecek rakam...
Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray, Banega’yı almaya artık çok daha yakın...
Arjantinli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme için el sıkışan Galatasaray, Fernando ile anlaşan Sevilla’ya da futbolcusunun bonservisi artı 2 milyon Euro teklif etti. İspanyollar Fernando artı 3 milyon Euro istedi. Görüşmeler olumlu sürüyor.
GALATASARAY, Ever Banega transferinde mutlu sona yaklaştı. Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği oyuncu için Galatasaray, Banega ile anlaşırken, Sevilla Kulübü ile de aradaki fark 1 milyon Euro’ya düştü. Sarı kırmızılılar, Arjantinli oyuncu ve menajeri ile el sıkıştı. Galatasaray’ın 3.2 milyon Euro garanti ücretten 3 yıllık sözleşme teklifine Arjantinli, ‘Evet’ dedi.
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Takas artı para
TANGOCU futbolcu, Galatasaray ile el sıkışırken, yılın takası için de geri sayıma geçildi. Fernando Reges ile anlaşan İspanyol ekibi, Galatasaray’dan Banega için Brezilyalı oyuncunun bonservisi ve üzerine 3 milyon Euro talep etti. Fernando’nun ayrılığını ve Sevilla’ya transferini onaylayan Galatasaray da, Banega ile anlaştıktan sonra operasyonu tamamlamak adına yeni bir teklif sundu. Sarı kırmızılılar, Banega için Sevilla’ya Fernando artı 2 milyon Euro teklif etti.
Menajeri resmen açıkladı
İSPANYOL ekibi, Galatasaray’dan 3 milyon Euro istemeye devam ederken görüşmeler hız kazandı. Transferin 1 hafta içinde sonuçlanmasına kesin gözle bakılmaya başlandı. A Spor’daki habere göre; Ever Banega’nın menajeri Santiago Hirsig de Aslan’ın oyuncuyla anlaştığını doğrularken, “Banega, Galatasaray ile anlaştı. Kulüpler arasındaki görüşmeyi bilmiyorum” dedi. Öte yandan Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise transfer görüşmesi yapılmadığını öne sürdü.
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