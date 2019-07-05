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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sarı-kırmızı rest: Kalıyorum

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Sarı-kırmızı rest: Kalıyorum

Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Vedat Muriqi, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, “Çaykur Rize’de kalıyorum” dedi... Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer yarışına girdiği Kosovalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı kırmızılılara transfer olmak istiyordu.

Aslan’la büyük ölçüde anlaşan 25 yaşındaki yıldız, buna karşın kulübü Rize’nin kendisini F.Bahçe’ye göndermek istemesi nedeniyle resti çekti ve kulübünde kalacağını açıkladı.

Vedat Muriqi, Instagram’dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kulübü ile gerçekleştirdiği görüşmede, görüş ayrılığı yaşadıklarını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, “Bugün (dün)akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon  görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebi ile sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım” dedi.

Muriqi’yi kadrosuna katmak isteyen ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlayan Galatasaray, transferi sonuçlandırmak adına 3 milyon Euro olarak sunduğu teklifini revize etmişti. Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda teklifini  3 milyon 750 bin Euro, yeni transfer Ozornwafor’un bedelsiz kiralanması ve 25 yaşındaki Vedat Muriqi’nin bir sonraki satışından yüzde 20 pay olarak sunmuştu.

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