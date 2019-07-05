Sarı-kırmızı rest: Kalıyorum
Transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Vedat Muriqi, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, “Çaykur Rize’de kalıyorum” dedi... Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer yarışına girdiği Kosovalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı kırmızılılara transfer olmak istiyordu.
Aslan’la büyük ölçüde anlaşan 25 yaşındaki yıldız, buna karşın kulübü Rize’nin kendisini F.Bahçe’ye göndermek istemesi nedeniyle resti çekti ve kulübünde kalacağını açıkladı.
Vedat Muriqi, Instagram’dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kulübü ile gerçekleştirdiği görüşmede, görüş ayrılığı yaşadıklarını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, “Bugün (dün)akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebi ile sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım” dedi.
Muriqi’yi kadrosuna katmak isteyen ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlayan Galatasaray, transferi sonuçlandırmak adına 3 milyon Euro olarak sunduğu teklifini revize etmişti. Sarı kırmızılılar, bu doğrultuda teklifini 3 milyon 750 bin Euro, yeni transfer Ozornwafor’un bedelsiz kiralanması ve 25 yaşındaki Vedat Muriqi’nin bir sonraki satışından yüzde 20 pay olarak sunmuştu.
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