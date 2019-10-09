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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sarı Kanarya kanatsız uçamıyor

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Sarı Kanarya kanatsız uçamıyor

Ligde 7 hafta geride kalırken, Fenerbahçe 11 puanla 5. sırada kendine yer buldu.

Sarı lacivertli ekipte geçen sezonun aynı diliminde atılan gollere bakıldığında 6’da kalındığı göze çarptı. 2019-2020’de ise şu ana dek 11 gol atıldı.

HER BÖLGEDEN GOL GELDİ

Toplamda 3 kez sevinç yaşayan Vedat Muriqi takımın en skoreri konumuna yerleşirken Kosovalı forvetin ardından, Dirar (2), Moses, Rodrigues ve Zanka sıralandı. Başka bir deyişle sarı lacivertliler; savunmadan 3, orta sahalardan 2, kanat oyuncularından 3 ve forvetten de 3 gollük getiri sağladı. 2018-2019’da ilk 7 maçta  atılan 6 golü Ayew (2), Slimani, Giuliano, Josef ve Eljif Elmas kaydetmişti. Hem yerliler ağları hiç sarsamamış hem de forvet ve kanatların katkısı toplamda 3, orta alandan gelen gol sayısı da 3’te kalmıştı. Yerli futbolcular ise geçtiğimiz sezonda sevinç yaşayamamıştı.

MİLLİ ARADAN SONRA... 

Sakatları sebebiyle oynayamayan kanat oyuncuları Moses ve Rodrigues’in aynı anda forma giyemediği son 2 maçta Fenerbahçe skor üretemezken, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı, sonra da Antalyaspor savunma hattını açamadı. Rodrigues, Moses ve Hasan Ali’nin milli ara sonrası takıma dönmeleri bekleniyor.

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