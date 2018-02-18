Sarı: Bu bizim kırılma maçımızdı
Galatasaray'ı 2-1 yenen Kasımpaşa'da Veysel Sarı, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli oyuncu, kırılma maçına çıktıklarını ve kazandıklarını ifade etti.
Kasımpaşa futbolcusu Veysel Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bu bizim kırılma maçımızdı. Hedeflerimiz her zaman yukarıya oynamak. İç sahada farklı oynuyoruz. Başından sonuna kadar bırakmıyoruz. Skoru da aldığımız zamanda iyi kapanıp iyi savunma yapıyoruz. Mutluyuz. Şimdi Kayseri deplasmanımız var. Onu da iyi geçip yukarılara tırmanmaya devam ederiz.
Son 5 maçtır sol bek oynuyorum. Hocamla telefonda görüştüğümüzde eğer sol beki içime sinerek oynarsam çok üzerime koyacağımı söylemişti. O sözlerden sonra daha çabuk adapte olmaya başladım sol beke. Bugün de sağ bekte oynadım. Joker gibi oldum dediğiniz gibi. Takımım için her şeyi yapıyorum. Stoper, sağ bek, sol bek, orta saha... Ben de sayarken yoruldum. Eğer takımıma katkı sağlıyorsam hocam da memnunsa benden mutlusu yok."
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