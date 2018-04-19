Saras'tan Spanoulis'e: "Bana jest ve mimik yapma!"
72-72 biten normal süre sonrası, Zalgiris uzatmalarda Olympiakos'u 87-78 devirdi ve saha avantajını eline geçirdi. Soyunma odası koridorlarında tansiyon yüksekti!
Eurohoops'un haberine göre iki takım maç sonrası soyunma odasına giderken, Jasikevicius da Spanoulis'i bekliyordu ve ona şöyle bağırdı:
"Bana jest ve mimik yapma, arkadaşlığımıza saygı göster!"
Olympiakos antrenörü Giannis Sfairopoulos da oradaydı, sakinleştirici rol oynadı ve ikili daha sonra el sıkışıp kendi soyunma odalarına gitti.
Maç sonrası yapılan anonsta ise ikinci maçın biletlerinin tükendiği açıklandı.
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