Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin SaraTürkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyacak olan spor salonunun açılış töreninde konuşan Saran, gençlere her zaman Atatürkçü olmalarını, bol bol spor yapmalarını ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını öğütledi.

Kırıkkale Atatürk Spor Salonu’nun açılış törenine Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale İl Milli Eğitimi Müdürü İsmail Çetin de katıldı.n, gençlere sporu sevdirmek misyonuyla ülkemizde inşa ettirdiği spor salonlarının 17.sini Kırıkkale’de açtı.





17 YILDA 17 SPOR SALONU

Türkiye’deki ilk spor salonlarını 2000 yılında Hakkari-Çukurca’da hizmete soktuklarını hatırlatan Sadettin Saran, 17 yılda 17 spor salonu açmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Açılış töreninde Kırıkkaleli çocuklara seslenen Saran:

“Türkiye’nin dört bir yanında salonlar inşa ederek on binlerce çocuğumuzu sporla buluşturduk. Bu çerçevede Atatürk Spor Salonu’ndan faydalanacak çocuklarımıza seslenmek istiyorum.

Ben de Kırıkkaleliyim. Ben yaptım sizler daha iyisini yapabilirsiniz. Yeter ki kendinizi geliştirin. Kitap okuyun, araştırın, öğrenin. Her fırsatta spor yapın. Salon sporlarında kızlarımızın daha büyük başarılar elde ettiklerini görüyoruz. Atatürkçü olun, onun izinden ayrılmayın. O’nun söylediği gibi, Türk gençliği sağlıklı yetişip spor yaparsa, ulusumuzun geleceği güvence altındadır. Kırıkkale’den başarılı ve milli sporcular çıkartalım. Bunun için sizlere güveniyorum” diye konuştu.

Kırıkkale Atatürk Spor Salonu, gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi.