Saral: ''Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır"

Mustafa Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, play-off turunda çok zorlu bir takımla eşleştiklerini belirterek, "Kulübümüzün sloganında söylediğimiz gibi, zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır." dedi.

Sevilla karşısında Medipol Başakşehir'e yakışır bir futbol ortaya koyacaklarına inandıklarını aktaran Saral, "En zor kuralardan birini çektik. Sevilla karşısında her iki maçta da elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Sevilla, eski yıldızlarını yeniden kadrosuna kattı ve bu sezon çok daha iddialı gözüküyor. Avrupa futbolunun en önemli takımlarından birine karşı oynamak bize önemli tecrübeler kazandıracaktır. İşimiz çok zor ama imkansız değil." ifadelerini kullandı.

Saral, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyerek güven kazandıklarının altını çizerek, kadrolarında çok önemli tecrübelere sahip yıldız oyuncular bulunduğunu kaydetti.

Bu sezon iyi bir takım kurduklarını ve teknik ekibe de büyük güven duyduklarını belirten Mustafa Saral, şöyle konuştu:

"Takımımızda Avrupa'da yıllarca futbol oynamış, bu tür maçlara çıkmış çok sayıda isim var. Club Brugge bizden daha deneyimli bir takım olmasına rağmen, tecrübeli oyuncularımız sayesinde turu geçmeyi başardık. Sevilla da Şampiyonlar Ligi'nin abonesi olmuş bir takım. Bu eşleşmede de hem içeride hem de dışarıda son dakikaya kadar gruplara kalma şansımızı zorlamak istiyoruz. Medipol Başakşehir'e ve Türkiye'ye yakışır bir mücadeleyi ortaya koyacağımıza inancımız tam."



