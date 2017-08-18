Saral: ''Maçı yönetecek hakemin kötü referansları var''



Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, zorlu Fenerbahçe karşılaşmasından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini ve müsabakanın hakemlerinden adil bir yönetim beklediklerini söyledi.

Gökhan Saral, Fenerbahçe ile hafta sonu önemli bir maç oynayacaklarını belirterek, “Takımımızın morali üst seviyede. Kadıköy’den iyi bir sonuçla ayrılıp yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Maçı yönetecek hakemin geçmişe yönelik kötü referansları var. Sadece bize değil, her takıma karşı adaletli bir yönetim istiyoruz. Hataların değil futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir maç olmasını diliyoruz” dedi.

'KALİTELİ BİR TAKIMA SAHİBİZ'

Trabzonspor’u iyi noktalara getirmek için çalıştıklarını kaydeden Saral, “Takımı hak ettiği seviyelere çıkarabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kaliteli bir oyuncu topluluğumuz var.

Çok daha büyük hedefleri olan kaliteli bir takıma sahibiz. Sezona da taraftarımızın desteğiyle iyi başladık. Tabiki eksiklerimiz var ve bu eksikleri giderebilmek adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

YOLCULUK YARIN

Bu arada Spor Toto Süper Lig’in 2’nci haftasında 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için yarın İstanbul’a gidecek. Bordo mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanın ardından saat 13.50’de Trabzon Havalimanı’ndan özel uçakla İstanbul’a hareket edecek.



