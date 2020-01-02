Haber Giriş: 02.01.2020 - 08:00,
Saracchi'ye özel idman
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, RB Leipzig’den kiralanan Marcelo Saracchi ve Monaco’dan kiralanan Henry Onyekuru için özel çalışma programı hazırladı.
Ali NACİ KÜÇÜK - Terim, kondisyoner Alberto Bartali ile görüşerek, uzun süredir forma giyemeyen iki futbolcuya ekstra antrenmanlar yaptırmasını istedi.
Maç eksiği olan iki oyuncu, tüm hazırlık karşılaşmalarında ve kupada oynatılacak.
Ali Naci Küçük, Saracci transferinin detaylarını açıkladıSüper Lig'de devrenin bitimine 1 hafta kala gözler transfer gelişmelerine çevrilmeye başladı. Son şampiyon Galatasaray'ı Ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takıma dair son transfer gelişmelerini paylaştı...
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