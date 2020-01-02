Saracchi'ye özel idman

Ali NACİ KÜÇÜK - Terim, kondisyoner Alberto Bartali ile görüşerek, uzun süredir forma giyemeyen iki futbolcuya ekstra antrenmanlar yaptırmasını istedi.

Maç eksiği olan iki oyuncu, tüm hazırlık karşılaşmalarında ve kupada oynatılacak.

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