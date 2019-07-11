Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı!
GeriFutbol Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
11.07.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı!

Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'un yeni transferleri Roman Cristian Sapunaru ve Mustafa Yumlu kampa katılarak takımla çalışmalara başladı.

Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor, lig hazırlıklarını Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sürdürüyor. Denizlispor'un akşam antrenmanında Kayserispor'dan transfer edilen Cristian Sapunaru ile Akhisarspor'dan transfer edilen Mustafa Yumlu da katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmandan önce gazetecilere açıklamada bulunan stoper Sapunaru, farklı bir ekibe geldiğini belirtti. Sapunaru, "Farklı oyuncuların olduğu ve tamamlanmamış yeni bir ekibe geldim. Umarım en yakın zamanda takımı tamamlarız. Ondan sonra durumumuza bakacağız. Yıllardır ikinci ligde olan bir takımdan bahsediyoruz. Öncelikli hedefimiz iyi bir gruba sahip olmak ve bu ligde kalıcı olmak. Hedefimiz bu olmalı. İyi bir atmosferimiz var. Ama çok oyuncu eksiğimiz var" dedi.

Denizlisporda Kehinde krizi
Denizlispor'da Kehinde krizi

'DÜŞEN BİR TAKIM DEĞİL, KALICI BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ'

Mustafa Yumlu ise ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. Yumlu, "Umarım lig tüm takımlara ve bize hayırlı olur. Sakatsız bir sezon geçiririz. Denizlispor adına güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Renklerden dolayı yabancılık çekmeyeceğimi düşünüyorum. Güzel bir yapılanmanın içine giriyoruz. En büyük hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ligde tecrübesiz ama biz de buna katkı sunmaya geldik. Güzel bir ekiple, arkadaşlarımızla düşen bir takım değil, her zaman bu ligde olan bir takım olmak istiyoruz. Taraftarımızdan da bir isteğimiz var. Bizi her koşulda desteklesinler. Onlardan tek isteğimiz kötü günde de yanımızda olsunlar. Lütfen bizden desteklerini esirgemesinler" diye konuştu.

Sapunaru, takımla birlikte çalışırken, Mustafa Yumlu takımdan ayrı koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (11.07.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
2020'ye damga vurabilecek 5 çaylak
Son Dakika: Galatasaray'da idari ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verildi
Taylan Antalyalı: "Avrupa'dan transfer teklifleri var"
Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı!