Sapunaru Akhisar’da yok
İstikbal Mobilya Kayserispor’un savunma oyuncusu Crsitan Sapunaru, Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Cristian Sapunaru, Kasımpaşa maçının 68.dakikasında Koita’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Rumen oyuncu, bu hafta deplasmanda oynanacak Akhisarspor maçında forma giyemeyecek. Sapunaru, ligin son maçında Kayseri’de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyebilecek.
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