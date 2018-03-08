Sapık futbolcu için flaş iddia! "Türkiye'de takım arıyor"

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol Sapık futbolcu için flaş iddia! "Türkiye'de takım arıyor"
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Futbol
08.03.2018 - 14:22, Son Güncelleme:

Sapık futbolcu için flaş iddia! "Türkiye'de takım arıyor"

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İngiltere'de 15 yaşından küçük bir kızla cinsel ilişkiye giren ve suçunu kabul ederek cezaevine giren futbolcu Adam Johnson, tahliye olduktan sonra futbol oynayamaya devam etmek istiyor. Hem de Türkiye'de!

İngiltere Premier Lig'de oynadığı dönemde Sunderland forması giyerken, reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye giren ve 6 yıl hapis cezası alan Adam Johnson için flaş bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan habere göre Mart 2019'da tahliye edilecek olan Johnson'un futbol hayatına devam etmek istediği belirtildi. İngiliz futbolcunun ülkesinde forma giymesinin artık zor olduğu vurgulanırken, Çin, Katar ya da Türkiye'den takım aradığı iddia edildi.

Sapık futbolcu için flaş iddia Türkiyede takım arıyor

TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALMASI ÇOK ZOR!
15 yaşından küçük kızla cinsel ilişkiye girmek suçundan hapis yatan Johnson'a hiçbir takımdan teklif gelmesi beklenmiyor. Özellikle Türkiye'den herhangi bir takımın bu futbolcuyu kadrosuna katma ihtimali çok düşük...

KENDİSİNE TAKIM KURMUŞ!
Johnson, Moorland cezaevinde kendisine bir futbol takımı kurup maç yapıyor. 'Johnson'ın Starları' adını verdiği takımı, sadece kendisi gibi 'cinsel saldırı' suçlarından hükümlü olanlar ile karşılaşabiliyor. Cezaevi yönetimi, yaşanabilecek saldırıları önlemek için Adam Johnson ve 'takım arkadaşlarını' diğer hükümlüler ile yan yana getirmiyor. (Sabah)

Sapık futbolcu için flaş iddia Türkiyede takım arıyor

 

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