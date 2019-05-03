Sao Paulo'nun Mariano'yu istiyor
Galatasaray'ın başarılı ismi Mariano'ya ülkesinden talip çıktı.
Brezilya'nın Fox Sports kanalının haberine göre Sao Paulo Teknik Direktörü Cuca, yönetime sağ bek pozisyonu için 3 isim verdi.
Listenin başında Mariano bulunurken Santos'tan Victor Ferraz ve Palmeiras'tan Fabiano da alternatif isimler arasında yer aldı.
32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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