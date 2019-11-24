Santrforsuz Fenerbahçe Malatya karşısında
Fenerbahçe Süper Lig’in 12. haftasında bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Fenerbahçe’de daha önceden sakat olan Vedat Muriç ve Max Kruse’nin ardından dün de Mevlüt Erdinç sol bacak adalesinden sakatlanınca, sarı lacivertliler Malatya’ya santrforsuz gitti. Bu mevkide Moses’ın oynaması bekleniyor. Ev sahibi BtcTurk Yeni Malatyaspor’da ise sakat olan Acquah ve Erkan Kaş ile cezalı Eren Tozlu forma giyemeyecek.
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