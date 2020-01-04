Santos'tan Ricardo Quaresma açıklaması! Transfer...

Spor Arena Dış Haberler | Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'un teknik direktörü Jesualdo Ferreira, Kasımpaşa forması giyen eski öğrencisi Ricardo Quaresma'nın olası transferi hakkında konuştu.

Jesualdo Ferreira, Portekizli futbolcuyu takımında görmek istediğini ancak kararı yönetimin vereceğini söyledi. Eski öğrencisine olan ilgisini gizleyemeyen Ferreira, "Yönetim Kurulu ile konuştum, bu transferi istediğimizden haberleri var. Eğer kulüp isterse harekete geçilecektir." dedi.

Jesualdo Ferreira'nın Ricardo Quaresma açıklaması şu şekilde:

"Burada herkes Ricardo Quaresma'yı çok seviyor. Hatta benden bile fazla sevdiklerini söyleyebilirim. Onu takımımda görmek istediğimi söylememe bile gerek yok. Yönetim Kurulu ile görüştüm, bu transferi istediğimizi biliyorlar. Eğer kulüp isterse harekete geçilecektir. Kulübün fikri her şeyden önce gelir."

36 yaşındaki Ricardo Quaresma, Jesualdo Ferreira yönetiminde 2006 ve 2008 yıllarında Porto'da şampiyonluk yaşamıştı.

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