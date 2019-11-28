Şanssızlığı böylesi! F.Bahçeli Frey...
Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg, Frey’i Fenerbahçe'den kiralamıştı. İsviçreli futbolcu, 12 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Almanya 2. Lig ekibi Nürnberg, Frey’i kiralamıştı. İsviçreli futbolcu, 12 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Nürnberg, Frey’den memnun ve satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakıyor. Ancak Bundesliga’ya yükselme hedefiyle başlanan sezonda, düşme tehlikesi yaşanması nedeniyle opsiyonun kullanılması şimdilik zor gözüküyor.
Eljif Elmas'ın Liverpool'a Karşı En İyi Anları;
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle