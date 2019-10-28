Şansal Büyüka'ya vefa

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞansal Büyüka'ya vefa
GeriFutbol Şansal Büyüka'ya vefa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.10.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Şansal Büyüka'ya vefa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bein Sports, yaklaşık 23 yıl yayıncı kuruluşa hizmet veren duayen gazeteci ve Milliyet yazarı Şansal Büyüka için vefa videosu yayınladı.

Duayen gazeteci Şansal Büyüka'ya vefa... Bein Sports, duayen gazeteci Şansal Büyüka için vefa videosu yayınladı.

Sunucu Güntekin Onay, dün gece yayıncı kuruluşta birlikte görev yaptığı Büyüka'nın Türk medya sektörünün en önemli gazetecilerinden biri olduğunu vurgulayıp şöyle konuştu:

"Türk spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka ile yıllarca birlikte çalıştık. Hem bu çatının altında hem daha önce. 23 yıl, daha önce eski ismiyle Lig TV'de, Digiturk ailesinde görev yaptı. Bu kanalın kurulmasında, gelişmesinde ve büyümesinde önemli pay sahibi oldu. Yine onun öncesinde Kanal D ve Kanal 6'da televizyonculuğa adım atmıştı ama çok büyük bir gazetecidir kendisi.

"Namık Sevik ekolünden geldi"

Milliyet ailesinde yıllarca Namık Sevik'in ekolünden gelen bir isim olarak Türk basınına çok şeyler kattı. 70'li yıllarda muhabir olarak başlamıştı. Şansal abi Beinsports ailesinden ayrıldı. Kendisine güzel bir şekilde veda etmek istiyoruz. Beni de bu mesleğe başlattı. Muhabir olarak spiker olarak beni çok destekledi. Bu işe başlattı, sorumluluk verdi. Gelişmem için her şeyi yaptı. Kendisine şükranlarımı her zaman sundum. Her zaman saygıyla andım. Biz de Şansal abiye Beinsports ailesi olarak vedamızı bir borç biliriz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle