Şansal Büyüka'dan Yusuf Namoğlu iddiası!
Galatasaray - Konyaspor maçının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu tartışılmaya hala devam ediliyor.
Son olarak Şansal Büyüka, pozisyon hakkında MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştuğunu söyledi.
beIN Sports Haber kanalında konuşan Şansal Büyüka, "MHK başkanı Yusuf Namoğlu ile konuştum. 'Haydi VAR'dan çağırmadılar kardeşim, madem bu kadar yüksek itiraz var, git de bir kendin bak' diyor." sözlerini kullandı.
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