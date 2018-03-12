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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler Futbol HaberleriŞansal Büyüka: "Muharrem Usta aday olacak"
Futbol Şansal Büyüka: "Muharrem Usta aday olacak"
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Futbol
12.03.2018 - 22:22, Son Güncelleme:

Şansal Büyüka: "Muharrem Usta aday olacak"

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Şansal Büyüka: "Muharrem Usta aday olacak"

Trabzonspor camiası kongreye kitlendi. Başkan Muharrem Usta'nın aday olup olmayacağı konusunda ise Şansal Büyüka önemli bilgiler verdi. Büyüka BeIN Sports'ta yaptığı açıklamada, "Trabzon camiası içinde araştırmalar yaptım, Muharrem Usta'nın aday olacağı yönüne bilgiler aldım" diye konuştu.

Maç sonunda yayıncı kuruluş muhabirine açıklama yapan Usta, aday olup olmayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.

USTA: ADINI KOYMAK DOĞRU DEĞİL

FIFA'dan gelen transfer yasağının ardından olağanüstü kongre kararı alan başkan Muharrem Usta, A Spor ekranlarında gündemi değerlendirdi.

Muharrem Usta'nın açıklamarı şu şekilde:

"Geleceği yeniden planlamak gerekiyor. Trabzonspor'un her zaman zirveye oynaması lazım. Üstüne koyarak devam etmek lazım. Bu takım eksikleri tamamlanır ve gelen yönetim bunları başarır. Biz bir karar aldık."

"Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir. Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın."

"Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım."

"Süreklilik olsun isterdim ama bazen böyle olabilir. Kazandık, güzel bir maçtı, her şey için teşekkür ederim."

ÇALIMBAY: BENİM DURUMUM ÖNEMLİ DEĞİL

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay kongre sürecinden çok ligi hangi noktada bitireceklerine odaklandıklarını söyledi. İşte Çalımbay'ın maç sonu sözleri:

"Bugün her şey istediğimiz gibi oldu. Rakibe de pozisyon vermemeye çalıştık. Çok ön plana çıkan oyuncular oldu ve gerçekten mükemmel oynadılar. Kanat organizasyonlarına karşı dikkat ettik ve gerçekten çok ihtiyacımız olan 3 puan aldık. 3 puan önemli ama oynadığımız oyun daha önemli. Kalan 9 maç çok daha önemli, inşallah iyi bir yerde ligi bitirmek istiyoruz."

"Benim durumum hiç önemli değil. Bana 2 yıllık mukavele teklif edildi ve ben zaten kabul etmedim. Önemli olan bu sezonu iyi bir yerde bitirmek. Biz takımı iyi almadık ve iyi yere geldik. İkinci yarı 5 maç berabere kaldık... Bu maçlardan galibiyetler de alabilirdik. Eksiklerimiz vardı ve sıkıntılar yaşadık. Camia kongre kararı aldı. Başkan dün geldi ve konuştu. Beşinciliği istiyorsak mutlaka kazanmamız gerekiyor. Malatya maçını kazanalım ki bu maçın anlamı olsun."

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