Şansal Büyüka G.Saray'ın yeni transferini açıkladı

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Kayserispor maçının ardından transfer bombalarını birer birer patladı! Asamoah ile ilgili net konuşmasa da olma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Cenk Ergün, Arda Turan için de son derece dikkat çeken ifadeler kullandı.

ASAMOAH'I AÇIKLADI

Galatasaray'ın sol bek transferinde görüşmelerini devam ettirdiği Asamoah ile ilgili, Kayserispor maçının ardından sportif direktör Cenk Ergün, "Kesin bir şey söylemek istemiyorum. Sonrasında bize eksi olarak dönebiliyor. Ancak olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilrim." diye konuştu. Öte yandan Büyüka, "Asamoah yıllık 2.3M Euro ücretle Galatasaray'da." açıklamasını yaptı.







ARDA AÇIKLAMASI: 66 NUMARA BOŞTA

Barcelona'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve ayrılma ihtimali söz konusu olan Arda Turan için de konuşan Cenk Ergün, beIN Sports canlı yayında Şansal Büyüka'nın 15 gün içinde gelir mi sorusuna, "Arda bizim evladımız. Canımız, ciğerimiz. Bana sözü var. Bir gün Galatasaray forması giyecek. Biz de bunun en kısa sürede olmasını istiyoruz. İnşallah diyorum. 66 numaralı formamız boşta." yanıtını verdi.



"DAHA ÇOK UÇAK İNEBİLİR..."

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, son olarak stoper ve forvet transferiyle ilgili olarak, "8 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor. Bu tarihe kadar çok uçak gelebilir. Ancak kalkan uçak da olabilir. Stoper transferi için görüşmelerimiz sürüyor. Forvet de olabilir." ifadelerini kullandı.