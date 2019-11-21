Şanlıurfasporlu futbolcular: 'Antrenmanlara ve maçlara çıkacak gücümüz yok'
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Şanlıurfaspor'da futbolcular yaptıkları açıklama ile antrenmanlara ve maçlara çıkacak güçleri kalmadığını açıkladı.
Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Şanlıurfaspor'da futbolcular stoper Onur Demir'in sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda isyan etti.
Futbolcular paylaşımda, "Biz yazmaktan yorulduk artık. Ne söz kaldı ne kelime. Hala antrenmana bir koli su, tesise kahvaltılık malzeme gelmiyorsa, forma için sakatlanan insanlara sahip çıkılmıyorsa...Defalarca toplantı yapılsa da demekki bir sonuç çıkmıyor artık. Antrenmanlara ve maçlara çıkıcak gücümüz de yok zaten." ifadelerine yer verdi.
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