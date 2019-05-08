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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.05.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liderliği kıl payı kaçıran Fatih Karagümrük, play offlara kıl payı girmeye hak kazanan Şanlıurfaspor karşısında play off mücadelesi verecek. Son yıllarda aralarında oynadıkları 4 maçta Şanlıurfaspor'a karşı sadece bir kez kaybeden Fatih Karagümrük, iki maçı ise galibiyetle tamamladı. Peki, tüm gözlerin üzerinde olacağı Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı için geri sayım başladı. İki ayaklı oynanacak olan karşılaşmada ilk maçı galibiyetle tamamlayarak avantaj elde etmek isteyen Şanlıurfaspor ve Fatih Karagümrük, en iyi 11'leri ile sahada olacak. Peki, Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ŞANLIURFASPOR FATİH KARAGÜMRÜK PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye 2. Lig Play-Off ilk karşılaşmasında Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor.

Kırmızı Grupta oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde olacak;

16.30 Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tuzla Belediye)
13 Mayıs Pazartesi:
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)

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