Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liderliği kıl payı kaçıran Fatih Karagümrük, play offlara kıl payı girmeye hak kazanan Şanlıurfaspor karşısında play off mücadelesi verecek. Son yıllarda aralarında oynadıkları 4 maçta Şanlıurfaspor'a karşı sadece bir kez kaybeden Fatih Karagümrük, iki maçı ise galibiyetle tamamladı. Peki, tüm gözlerin üzerinde olacağı Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı için geri sayım başladı. İki ayaklı oynanacak olan karşılaşmada ilk maçı galibiyetle tamamlayarak avantaj elde etmek isteyen Şanlıurfaspor ve Fatih Karagümrük, en iyi 11'leri ile sahada olacak. Peki, Şanlıurfaspor Fatih Karagümrük play off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ŞANLIURFASPOR FATİH KARAGÜMRÜK PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye 2. Lig Play-Off ilk karşılaşmasında Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor.
Kırmızı Grupta oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde olacak;
16.30 Tuzlaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tuzla Belediye)
13 Mayıs Pazartesi:
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)
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