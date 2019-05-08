Şanlıurfaspor - Fatih Karagümrük: 0-1
TFF 2’nci Lig play-off çeyrek finali ilk maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Bersan Duran, Anıl Usta
ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci - Samet, Aykut, Harun (Dk. 81 Halil), Oğuzhan, Sercan (Dk. 70 Benhur), Mehmet, Can, Ömer Bozan, Deniz, Fevzi (Dk. 66 Feridun)
FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık - Uğur (Dk. 62 Ali), Fatih, Abdulhamit, Bilal, Çağrı, Ufuk, Selçuk, Erkan, Turgut (Dk. 86 Mehmet Batdal), Ahmet (Dk. 77 Ramazan)
GOL: Dk. 87 Erkan (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Sercan, Can, Samet, Feridun (Şanlıurfaspor) - Bilal (Fatih Karagümrük)
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