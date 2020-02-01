Şanlıurfa'da kızlar sahaya indi

Şanlıurfa Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu, Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü’nde kurulan altyapı ile faaliyete başladı. Haftada 2 gün eğitimlerine devam eden Şanlıurfalı kız öğrencilerin antrenmanlarıyla başlayan etkinliğe Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen, Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Melis Abacıoğlu ve Kiraz Öcal ile Team Visa kapsamında desteklenen Kadın A Milli Futbol Takım Kaptanı Didem Karagenç katıldı. Karagenç, Visa Kızlar Sahada Okulu’na devam eden kız çocuklarıyla birlikte antrenman yaptı.

‘KADINLARI ÖNEMSİYORUZ’

Berna Ülman, “Visa olarak kadın konusunu son derece önemsiyoruz. Kadın futbolunu tüm Türkiye’ye yaymak, Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları ile kız çocuklarını güçlendirmek, onların ha

yallerini başarı öykülerine dönüştürmek istiyoruz. Temennimiz, bugün altyapıdan yetişen Şanlıurfa’daki ve ülkemizin dört bir yanındaki Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu öğrencilerinin bir gün uluslararası arenada benzer şekilde ülkemizi temsil etmeleri” ifadelerini kullandı. Melis Abacıoğlu da “Dokuz ilimizde başlattığımız bu program kapsamında iyi futbolla çok daha fazla kız çocuğunun hayatına dokunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

DOKUZ KULÜP KABUL EDİLDİ

Projeye 40 kadın futbol kulübü ve 90 antrenörbaş vurdu. Mülakatların ardından Adanagücü, Ankara Metropolspor, Erzincan Gençlergücü, İstanbul Defnespor, Kayseri Gençlerbirliği, Kocaeli Bayan Futbol, Soma Zaferspor, Ordu 1967 ve Şanlıurfa Gençlik kulüpleriyle işbirliğine gidildi. İlk aşamada 9 antrenör, 208 kız çocuğu futbol okullarına dahil oldu. Gerekli tüm araç ve ekipmanlar ile antrenörlere maaş desteği Visa tarafından sağlanacak.





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