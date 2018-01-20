Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısını gazetemiz muhabiri Ahmet Ercanlar sizler için değerlendirdi.

Fenerbahçe daha 15. saniyede Giulano'nun direkten dönen topu ile fırtına gibi başladı maça. Sağlı sollu geldiler. Pres yaptılar, çok hazır göründüler. İkinci devreye sadece 1-0 önde girmeleri şanssızlık...

Fernandao ve Aatif sanki askerden yeni gelmişler. Çakı gibiler. Hele Fernandao 2 kez rövaşataya kalkarkan havada uçarken gördüm. Bu adam son hatırladığımda tombiş bir şeydi. Ne oldu da böylesine çakı gibi oldu? Demek ki iyi çalışmış.

Fenerbahçeli oyuncular birbirlerine çok yakın oynuyorlar. Futbolun doğrularını yapıyorlar. Ama pozisyon sayılar az. Şanssız bir gol yeseler 1-1 olacak. Al sana kriz... Mutlaka Valbuena ikinci devre rakibi açacaktır.