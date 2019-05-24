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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.05.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Sangare'nin hayali gerçek oldu!

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Sangare'nin hayali gerçek oldu!

A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Sangare sözlerinin ardından yaptığı tercih çok konuşuldu.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva’da düzenlediği basın toplantısında Antalyaspor forması giyen sağ bek Nazım Sangare hakkında söylediği "Antalyaspor'daki sağ bek Sangare'nin yabancı mı Türk mü olduğunu bilmiyordum. Bülent Korkmaz ile konuştum ve öğrendim. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğunu öğrendim. Antalyaspor'un da Nazim Sangare eleştirisi var, haklı olabilirler. Bakarsınız bir sene sonra gelir oynar' sözleri gündeme oturmuştu. 

Bugün ise Şenol Güneş'in aday kadrosunu açıkladı. Güneş'in Türk olduğunu bilmiyordum dediği Nazım Sangare'yi kadroya alması dikkatlerden kaçmadı.Yaşanan bu olay sonrası Sangare, Çanakkale Şehitleri'nin anıldığı 18 Mart'ta yayınladığı videoda "Selamlar. Benim adım Nazım. Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Çanakkale geçilmez. Ne mutlu Türk'üm diyene." mesajını paylaşmıştı.

 Antalyaspor’un, Türk anne ile Gineli babanın çocuğu olarak Almanya’da dünyaya gelen oyuncusu Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'ndan teklif aldı. Gine’nin kendisini çok istediğini belirten Sangare, "Sürekli arıyorlar ama ben Türk Milli Takımı için mücadele ediyorum. Kendimi Türkiye’ye daha yakın hissediyorum" açıklamasını yapmıştı. 

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