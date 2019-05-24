Sangare'nin hayali gerçek oldu!
A Milli Takım'ın Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Sangare sözlerinin ardından yaptığı tercih çok konuşuldu.
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva’da düzenlediği basın toplantısında Antalyaspor forması giyen sağ bek Nazım Sangare hakkında söylediği "Antalyaspor'daki sağ bek Sangare'nin yabancı mı Türk mü olduğunu bilmiyordum. Bülent Korkmaz ile konuştum ve öğrendim. Bu benim eksikliğim, hatam olabilir. Bülent Korkmaz'dan Türk statüsünde olduğunu öğrendim. Antalyaspor'un da Nazim Sangare eleştirisi var, haklı olabilirler. Bakarsınız bir sene sonra gelir oynar' sözleri gündeme oturmuştu.
Bugün ise Şenol Güneş'in aday kadrosunu açıkladı. Güneş'in Türk olduğunu bilmiyordum dediği Nazım Sangare'yi kadroya alması dikkatlerden kaçmadı.Yaşanan bu olay sonrası Sangare, Çanakkale Şehitleri'nin anıldığı 18 Mart'ta yayınladığı videoda "Selamlar. Benim adım Nazım. Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Çanakkale geçilmez. Ne mutlu Türk'üm diyene." mesajını paylaşmıştı.
Antalyaspor’un, Türk anne ile Gineli babanın çocuğu olarak Almanya’da dünyaya gelen oyuncusu Nazım Sangare, Gine Milli Takımı'ndan teklif aldı. Gine’nin kendisini çok istediğini belirten Sangare, "Sürekli arıyorlar ama ben Türk Milli Takımı için mücadele ediyorum. Kendimi Türkiye’ye daha yakın hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle