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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
30.01.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Sandro Wagner, Çin Süper Ligi'ne transfer oldu!

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Sandro Wagner, Çin Süper Ligi'ne transfer oldu!

Çin Süper Ligi takımlarından Tianjin Teda, Alman kulübü Bayern Münih'in forveti Sandro Wagner'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki santrfor, 2018 sezonunda Çin Süper Ligi'ni 14. sırada tamamlayan Tianjin Teda ile anlaştı.

Almanya Milli Takımı formasını 8 kez giyen Wagner, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in A takımıyla çıktığı 38 maçta 11 gol attı.

Bayern Münih'in 2018'in ocak ayında 13 milyon avro bonservisle Hoffenheim'dan renklerine bağladığı Wagner ayrıca Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha Berlin ve Darmstadt kulüplerinde de oynadı.

"Bayern Münih Bundesliga’yı kazanmak durumunda"Bayern Münih forması giyen Sandro Wagner, takımlarının bu sezonki performanslarına rağmen ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi.
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