Sandro attı, Benevento kazandı!
Devre arasında Antalyaspor'dan İtalya Serie A takımlarından Benevento'ya kiralık olarak transfer olan Sandro Ranieri, çıkışını sürdürüyor. İtalyan temsilcisinde kaptanlık pazubandını koluna takan Brezilyalı oyuncu, ilk gol sevincini de yaşadı.
Benevento'nun, Crotone'yi ağırladığı maçın 37.dakikasında takımının ilk golünü atan Sandro, 3-2 kazandıkları maçta gösterdiği performansla da dikkat çekti.
Benevento, bu sonuçla 4 maç aradan sonra kazanırken, 28 yaşındaki futbolcu 21 Eylül 2016'dan sonra ilk golünü kaydetti. (Ajansspor)
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