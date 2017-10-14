ALMAN İkinci lig takımı Sandhausen bu sezon beklenmedik performans sergiliyor. Geride kalan dokuz haftada üçüncü sıraya yükselen Sandhausen'da başarının mimarı ise genç teknik direktör Kenan Koçak. 36 yaşındaki Koçak, ikinci sezonunda Sandhausen'ı zirveye taşıdı.

İkinci Bundesliga'da mücadele eden 18 takım arasında kalesinde en az golü Koçak'ın ekibi gördü. Dokuz hafta sonunda yediği gol sayısını 10'un altında tutan tek takım oldu. Koçak'ın takımı rakip forvetlerin şimdiye kadar sadece altı golüne engel olamadı.Buna karşın rakip kalelere 13 gol attı.

Sandhausan dokuz hafta sonunda en iyi averaja sahip dört takımdan biri olmayı başardı. Sandhausen'dan sonra lig lideri Düsseldorf 10, ikinci Holstein Kiel de 11 golle en az gol yiyen diğer iki takım. Sandhausen oynanan dokuz hafta sonunda beş galibiyet ve iki beraberlikle de 17 puan topladı. Ligde üçüncü sırada yer alıyor. Takımın elde ettiği başarı sürpriz olarak değerlendiriliyor.

GÜÇLÜ YANINI SERGİLİYOR

Başarının sırrını çok çalışmak ve takımı oluşturan tüm unsurların birbirine güvenmesi olarak açıklayan Koçak “Biz sahada rakibimize bakmıyoruz. Güçlü yönlerimizi mümkün olan en yüksek seviyede sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunu yaptığımız sürece başarıyı da elde ederiz” dedi. Kenan Koçak, 2016 yılında Regionalliga ekiplerinden Waldhof Mannheim takımını şampiyon yapmış ve Sandhausen takımına transfer olmuştu. Koçak'ın 2018 haziran ayı sonuna kadar Sandhausen ile anlaşması bulunuyor.