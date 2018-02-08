Sanchez’i duydu, zam istedi: Haftalık 2 milyon TL!
Manchester United'da Alexis Sanchez transferi kriz yarattı. David De Gea, Sanchez’in aldığı parayı duyar duymaz yönetimden zam istedi. De Gea, 375 bin Pound (2 milyon TL) istediğini belirtti.
Manchester United’ın, bonuslar hariç haftalık 350 bin Pound (1.8 milyon TL) karşılığında kadrosuna kattığı Alexis Sanchez, takım içinde kriz yarattı.
United’da haftalık 210 bin Pound kazanan kaleci David De Gea, Sanchez’in aldığı parayı duyar duymaz soluğu yönetimin yanında aldı. İspanyol file bekçisinin, maaşında zam istediği ve talebinin 375 bin Pound (2 milyon TL) olduğu bildirildi.
Kulübün buna ret cevabı vereceği öğrenilirken, Real Madrid’in hedefindeki oyuncu için de 115 milyon Pound bonservis bedeli konulduğu gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)
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