Sanat Labirenti Art Maze sanatseverlerle buluşuyor

Akmerkez'in sanatı ve genç sanatçıları desteklemek için hayata geçirdiği sanat labirenti Art Maze, yeni döneminde koridorlarında yeni yeteneklerin eserlerini ağırlıyor.

Akmerkez'in Nispetiye ana giriş kapısında konumlanan ve 60 metre karelik bir alanı kaplayan bu sanat labirentinde genç sanatçıların illüstrasyon ve fotoğraf alanlarındaki eserleri sergilenecek.

Her adımında farklı bir dünyayla karşılaştıracak Art Maze'in ikinci sergisinde İpek Kerse, Eymen Aktel, Can Önder, Simge Canbek, Utku Çiftliklioğlu, Burcum Baygut, Duygu Uzman, Hande Şiri, Duygu Bor, Murat Demir ve Selime Göç'ün eserleri sanatseverlerle buluşacak. Sergi her gün 10:00 ve 22:00 arasında ziyaret edilebilecek.