San Mames'te Kral Kupası kapışması! iddaa'nın favorisi...
Önceki turda Huesca'yı zorlanmadan geçen Athletic Bilbao, San Mames'te Sevilla'yı konuk ediyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Bir önceki turda Huesca'yı rahat bir şekilde geçen Athletic Bilbao, San Mames'te 3 maçtır geçit vermediği Sevilla'yı ağırlıyor.
- Son olarak Celta Vigo deplasmanında kazandılar ve kendilerini küme düşme hattının üzerine taşıdılar.
- 5 resmi maçtır yenilgi yüzü görmüyorlar, bu akşam hücum hattında Aduriz'i izleyeceğiz. Desteği Raul Garcia verecek.
Sevilla
- Son 7 resmi maçında yenilgisi olmayan Sevilla ise bir önceki turda alt lig ekiplerinden Villanovense'yi geçerken zorlanmıştı.
- Tecrübeli stoper Mercado ve hücum merkezi Vazquez cezalı. Gonalons ve Vidal'in sakatlıkları devam ediyor.
- San Mames'te en son 7 Nisan 2016'da kazanmışlardı. Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçıydı.
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