San Antonio Spurs'e kötü haber! Kawhi Leonard...
Play-off'ta Golden State Warriors ile eşleşen San Antonio Spurs'e sağlık ekibinden kötü haber geldi.
Yıldız forvet Kawhi Leonard sezona sakatlıkla başlamış ve ilk 27 maçta oynamamıştı.
Bu sezon sadece 9 maçta süre almasına rağmen 16.2 sayı ortalaması tutturan Leonard için sağlık ekibinin kötü haberi Popovich'e ulaştı.
New York'ta, özel sağlık ekibiyle tedavisini sürdüren Kawhi Leonard için Gregg Popovich şunları söyledi:
"Durumunu en iyi Kawhi ve sağlık ekibi bilir. Onlar bana oyuncumun henüz yeterli seviyede olmadığını söylediler. Benim elimden gelen bir şey yok, tedavisi New York'ta devam ediyor."
Bu açıklama, Kawhi Leonard'ın play-off'ta da forma giymesinin zor olacağı şeklinde yorumlandı.
Golden State Warriors ilk maçı 113-92 kazanmış ve seride 1-0 öne geçmişti.
Serinin ikinci maçı bu gece, sabaha karşı saat 05:30'da CANLI yayınla Nesine.com'da olacak.
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