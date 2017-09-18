Samuel Eto'o'nun hedefi ortaya çıktı! Sezon sonunda...

Antalyaspor'da kriz günlerini atlatan Samuel Eto'o'nun en büyük hayali ortaya çıktı. Antalyaspor'da görev yapan danışman George Gardi, Kamerunlu yıldızın futbolu bıraktıktan sonraki en büyük idealini açıkladı.

Gardi, Eto'o'nun Inter'de teknik direktör olmak istediğini ve onun en büyük idealinin bu olduğunu belirtti. Kamerunlu ayrıca kariyerini MLS Ligi'nde bitirmek istiyor.

BİR SENE DAHA KALMAZ

Gardi, "2 sezondur bir şampiyon gibi oynuyor. Türkiye'de 40 gole ulaştı. Bir sene daha burada oynayacağını sanmıyorum. Kariyerini MLS Ligi'nde bitirmek istiyor. Futbolu bıraktıktan sonra da teknik direktör olma hayalini kuruyor. Bir gün Inter'in başına geçme gibi ideali var" diye konuştu.

36 yaşındaki futbolcunun sezonun ilk haftalarında Antalyaspor ile bağları kopma noktasına geldi. Takımda hak ettiği saygıyı görmediğini söyleyerek tartışma başlatan Eto'o, Galatasaray maçında kaydettiği golden sonra morallendi.