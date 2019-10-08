Samuel Eto'o: ''Onu insan olarak sevemiyorum!''
Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen ve son olarak futbolculuk kariyerini noktalayan Samuel Eto'o'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Spor Arena Dış Haberler | Son olarak Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor'da oynayan ve futbolculuk kariyerini noktalayan Samuel Eto'o, Katar'da yaptığı bir söyleşide ilginç ifadeler kullandı.
Beraber çalıştığı Pep Guardiola hakkında konuşan Eto'o, ''Guardiola'yı bir teknik direktör olarak seviyorum ama insan olarak sevmiyorum. İşinin en iyilerinden ama insani ilişkiler olarak iyi şeyler söyleyemem.'' dedi.
''EN İYİSİ ARAGONES''
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Luis Aragones'e ise övgüler yağdıran Kamerunlu futbolcu, ''Birlikte çalıştığım en iyi teknik direktör Luis Aragones diyebilirim. Hayatımı değiştiren kişidir. Benim göremediğim şeyleri görüyordu. Eşsiz birisiydi. Günün birinde onun gibi bir koç olursam bundan gurur duyarım.'' sözlerini kullandı.
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