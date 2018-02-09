Samuel Eto'o ilki yaşadı!
2015-2016 sezonunda transfer olduğu Antalyaspor’da adeta tarih yazan Samuel Eto’o, Konyaspor’da bir ilki yaşadı. Yeşil-Beyazlı kulüple ilk maçına çıkan Kamerunlu yıldız, 57.dakikada oyundan alınırken Türkiye’de ilk kez teknik direktör kararıyla bu kadar erken oyundan çıkmış oldu.
Galatasaray’a karşı ilk 11’de sahaya çıkan 37 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 57 dakika boyunca etkisiz bu oyun sergilerken, yerini Konyaspor’un bir diğer yeni transferi Adis Jahovic’e bıraktı.
ANTALYASPOR'DA 77 MAÇTA BU KADAR ERKEN ÇIKARILMAMIŞTI
Antalyaspor’da bugüne kadar 77 maça çıkan ve 44 kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, Kırmızı-Beyazlılarda bu sezonun 16.haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmış ve 26.dakikada mecburi bir değişiklikle oyundan çıkmıştı. Samuel Eto’o, 77 kez maça çıktığı Antalyaspor’da 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe’ye karşı 64, 2016-2017 sezonunda Alanyaspor’a karşı 62, Galatasaray’a karşı da 61.dakikada oyundan alınmıştı. Mehmet Özdilek tarafından ilk maçında 57.dakikada kenara gelen Eto’o, böylece Türkiye kariyerinde ilk kez teknik direktör tercihiyle bu kadar erken oyundan çıkarıldı.
AJANSSPOR
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