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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
07.09.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini noktaladı

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Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Kamerunlu efsane golcü Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Kamerunlu efsane golcü Samuel Eto'o, aktif futbolculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı.

Kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen Samuel Eto'o, Süper Lig'de de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.

Toplam 144 maçta 108 kez rakip fileleri havalandırmayı başardığı Barcelona formasıyla 2006 ve 2009 yıllarında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu efsane, 2010'da da kupayı bu kez Inter ile kazanmayı başarmıştı.

118 kez giydiği Kamerun formasıyla da 58 gol atan Eto'o, ülkesiyle 2000 ve 2002'de Afrika Uluslar Kupası'nı kazanırken 2000 Olimpiyatları'nda da altın madalya sevinci yaşamıştı.

Kamerunlu golcü; 2003,2004,2005 ve 2010'da olmak üzere 4 kez Afrika'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nün de sahibi oldu.

Son olarak Qatar SC forması giyen 38 yaşındaki efsane, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Samuel Etoo futbolculuk kariyerini noktaladı

 

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