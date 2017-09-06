Samuel Eto'o: Artık gitmek istiyorum

Antalyaspor'un dünyaca ünlü Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı kulübe transfer olduğu günden bugüne kendisi hakkında konuşulanlara dair açıklama yaptı. Antalyaspor'da geçen yıl yaşanan yönetim değişikliği, kadro dışı kalması, ardından yeniden forma giyerek takımının sezonu 5'inci sırada tamamlama başarısındaki katkısına değinen Eto'o, "Kurumlar kalıcı, yönetimler değişkendir. Ayrı yönetimlerde farklı görüşler olabilir. Tüm bu olaylar futbolun bir parçası. Ben, bugüne kadar kimseye karşı kötü bir şey düşünmedim. Bu kenti ve bu takımı çok seviyorum. Ben, beni getiren insanlara karşı sporcu kimliğimle sorunları kucaklayabildiğimi göstermek istedim. Şunu da söylemek isterim ki geçmişten bugüne yaşanan bütün sorunlarda ben haklıydım" diye konuştu.

'BAŞKANIN SÖZLERİNE KATILMIYORUM'

Geçen sezon çok sayıda takımdan transfer teklifi almasına rağmen Antalyaspor'da kalmayı tercih ettiğini anlatan Eto'o, kenti çok sevdiğini vurguladı. Eto'o Antalyaspor'un eski başkanı Gültekin Gencer ile başkan Ali Şafak Öztürk döneminde kendisine gelen transfer tekliflerini her zaman başkan ve yönetimle paylaştığını söyledi. Menajeri Wilfried De Happi'nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasının ardından kulüp Başkanı Öztürk'ün 'Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz' sözlerinin hatırlatıldığı Eto'o, şunları söyledi:

"Menajerimin sözlerini sonuna kadar destekliyorum ve katılıyorum. Başkanın sözlerine katılmıyorum. Öyle olsa bugüne kadar zaten giderdim. Şimdi gitmek istiyorum, ama bunun nedeni para değil. Yani buradaki konu ticari değil. Gerekli saygıyı görmek istiyorum. Başkan da bunu biliyor. Ben başkana da söyledim, 'Antalyaspor'a ve kendime olan saygımdan dolayı bırakın gideyim' dedim. Gitmek istememin ardında para olsaydı, söylediğim gibi daha önce giderdim. Bu teklifleri kabul etmediğimi Başkan Ali Şafak Öztürk de biliyor. Bu kulüpte hak ettiğim değeri, saygıyı görmediğim için gitmek istiyorum. Tek istediğim yönetimin benim gerçek değerime saygı duyması. Çok önemli büyük kulüplerde oynadım. Şimdi ise buradayım, Antalyaspor'da. Bana saygı duyulmasını bekliyorum. Antalya'yı çok seviyorum. Benim kim olduğumu bilmelerini istiyorum. Ben gittiğim her kulübe değer katan bir oyuncuyum. Gerçek değerimin bilinmesini ve saygı gösterilmesini bekliyorum. Menajerim de bunu söylemek istedi."

'ARTIK BÖYLE DEVAM EDEMEYİZ'

Antalyaspor Başkanı Öztürk ile arasında sorun olmadığını vurgulayan Eto'o, şöyle konuştu:

"O benim kardeşimdir. Ben hiçbir zaman problem olmadım. Beni sorun olarak göstermek yanlış olur. Ben işimi yaptım. Çocuk değilim. Beni diğer futbolcularla aynı kefeye koyamazlar. Bugüne kadar hiç problem olmadan işimi yaptım. Bütün yaşanan sorunlara rağmen taraftara ve takıma saygımdan ve sevgimden dolayı burada kalmayı tercih ettim. Ama artık böyle devam edemeyiz. Burada bana saygı göstermiyorlarsa ben de başka takıma gitmek istiyorum. Ben diğer oyuncular gibi değerlendirilemem. Beni buraya getirenlere saygım sonsuz ama bu şekilde devam edemez."

Antalyaspor'da yaşadığı sorunları kulüp başkanı Öztürk ile görüştüğünü aktaran Eto'o, "Eğer kulüp sorunları düzeltmek isterse düzeltebilir. Antalyaspor bu sorunu çözmek istiyorsa çözer. Ama bugüne kadar çözmek istediklerine dair bir emare görmedim. Çünkü sorunun nasıl çözüleceğini, ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Ali'ye ve şehre olan saygımdan dolayı yaşanan sorunu dürüstçe başkanın kendisine ilettim. Ona 'Bu sorunları çözmediğiniz takdirde bırakın ben gideyim' dedim." dedi.