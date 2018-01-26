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Samuel Eto'o 40 gün sonra idmanda

Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazar günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hürriyet Haber
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Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu gözetimindeki antrenmana, Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o da katıldı.

Süper Lig'in 16. haftasında 17 Aralık 2017'de İstanbul'da oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlandığı için fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Eto'o, 40 gün sonra Antalyasporlu oyuncularla idman yaptı.

Öte yandan, Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'den transfer ettiği orta saha oyuncusu Hakan Özmert de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Akdeniz ekibinin, yarınki son çalışmasının ardından öğleden sonra uçakla İzmir'e gideceği, oradan da kara yoluyla Akhisar'a geçeceği bildirildi.

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