Samudio : Benim için önemli olan Süper Lig'e çıkmak

Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyen ve 9 gol atan tecrübeli forvet Samudio,lige verilen arada çok iyi hazırlanarak sezonun ikinci yarısında daha iyi bir grafik çizmek istediklerini söyledi. Samudio, "İlkdevreyi 3’üncü sırada tamamladık. İstemediğimiz puan kayıpları oldu. Hocamız bizimle devamlı konuşuyor. Her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Benim karşılaşmalarda gol atmamdan çok takımın kazanması önemli. Sezon sonu ne kadar gol atarım diye kafamda belirlediğim bir rakam ve hedef var ama benim için asıl önemli olan şey takımın Süper Lige çıkmasıdır dedi.

FUTBOLA 8 YAŞINDA BAŞLADIM

Paraguayda doğan Samudio, futbola 8 yaşıddayken başladığını belirterek şöyle dedi:

"Futbolla yaşayan bir ailenin içinde büyüdüm. 8 yaşında ATL Fortalza Kulübü’nde futbola başladım. Uzun yıllar bu kulüpte futbol hayatımı sürdürürken 17 yaşında kadar İspanyaya gittim. Hedefim futbolda iyi bir yere gelmekti. Bunun için her zaman azimle görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyordum. ATL Fortalza Kulübünde uzun bir süre futbol oynadığım için bende yeri çok farklıdır. Bugün Çaykur Rizesporda futbol oynuyorsam bunda ATL Fortalzanın etkisi büyüktür. Gelişimimi bu kulüpte tamamladıktan sonra ülkemden ayrılarak İspanyaya gitme fırsatım oldu

AİLECE FUTBOLCUYUZ

Ailesinin Paraguay’da yaşadığını ifade eden Samudio, "Maalesef ailemden uzaktayım. Ama biz futbolcular faydalı olacağımız yerlere mecburen transfer oluyoruz. Ben de Rizedeyim. Paraguayda yaşayan 5 kardeşim var. Bizfutbolun içinden gelen bir aileyiz. Babam da futbol oynadı.Kardeşlerim, amcalarım ve kuzenlerim de öyle. Neredeyse bütün ailem futbolcu. Babam şimdilerde ise uzun bir süredir sebze ve meyve satarak çalışıyor. İspanyadan sonra Brezilyaya futbol oynamak için gittim. Brezilya’nın Seri B ekiplerinden Guaranide forma giyerken beni seyreden Çaykur Rizesporun teknik hocası beni transfer etmek istedi. Ben de bu teklifi ailemle, hocalarımla değerlendirerek kabul ettim" dedi.

Rizede futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Brain Jose Samudio, Şehri ve taraftarı kısa sürede benimsedim. Çaykur Rizespor ve takım arkadaşlarım bana kucak açtı. Ben de bu ilgiye karşılık vermeye çalışıyorum. Hedeflediğimiz yolda başarılara imza atacağımıza eminim ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCI: ARA TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ SAMUDIO

Transfer döneminde önceliklerinin Paraguaylı futbolcuları Braian Samudio’nun bonservisini almak olduğunu vurgulayan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, "Ara transferde önceliği Samudio’ya vereceğiz. Samudio genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Rize’ye ve Çaykur Rizespor’a da uyum sağladı. Sözleşmesindeki satın alma opsiyonumuzu kullanarak bonservisini almak istiyoruz. Bunun için de görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.