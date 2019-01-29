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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
dha
29.01.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Samsunspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu

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Samsunspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu

Yılport Samsunspor, görevinden ayrılan teknik direktör Taner Taşkın’dan boşalan koltuğa İsmet Taşdemir’i getirdi. Taşdemir ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Yılport Samsunspor’da Taner Taşkın, önceki gün akşam Gümüşhanespor galibiyetinin ardından başkan İsmail Uyanık ile bir görüşme yaptıktan sonra görevinden ayrıldı. Ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Yılport Samsunspor’da dün akşam yeni teknik direktör İsmet Taşdemir ile sözleşme imzaladılar.

Saat 21.30 sıralarında Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine takımın genel menajeri Mustafa Aztopal da katıldı. İmza töreni öncesi konuşan kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yuvama geri döndüm. Çok mutluyum. Burada çalışmaktan dolayı gururluyum. Dolayısıyla teferruattır, bizim için aslolan sahadır. Biran önce oraya konsantre olmaya çalışacağız. Hedefleri olan bir kulübe geldik. Bu hedeflere ulaşılmasında yardımcı olabilirsek bizden mutlusu olmayacak. Tek gayemiz çalışmak" dedi.

İsmet Taşdemir ile hedef ve başarılara ulaşacaklarını belirten Aztopal, "Bir önceki hocamız Taner Taşkın’a gayretleri ve çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamında ve hem kariyerinde başarılar diliyorum. İsmet Taşdemir ile bugün itibariyle mukavele imzalıyoruz. İsmet Taşdemir, hedeflerimizi bizim gibi aynı duygularla yaşayan, Samsunspor’un geçmişinde çok büyük öneme sahip olan isimdir. Dolayısıyla çok iyi bir iş birliğine imza attığımızı düşünüyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki kısa zaman içerisinde hedefleri ve başarıları hep beraber yakalayacağız" diye konuştu.

Öte yandan İsmet Taşdemir’in yardımcılığını ise Fatih Çiçek, Hakan Dolutaş, Cem Yanık, Recep Sermetboyar, Emre Bayraktar ve Cenk İşler yapacak.

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