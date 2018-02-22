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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Samsunspor'lu futbolculardan Afrin'deki askerlere destek!
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Sıradaki Haber:Martin Skrtel forma istiyor!

Futbol
dha
22.02.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Samsunspor'lu futbolculardan Afrin'deki askerlere destek!

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na Samsunsporlu futbolcular da Türk bayraklı kağıtlara yazdıkları mesajlarla destek verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Samsun’daki Gençlik Merkezleri, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla keçeden yaptıkları Türk bayraklarının arkasına vatandaşlardan, esnaflardan, sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere yaklaşık bin kişiden mesaj alarak Afrin’deki Mehmetçiğe gönderecek.

Gençlik Merkezinin gönüllü üyeleri dün de Spor Toto 1’inci Ligekiplerinden Samsunspor’u ziyaret ederek, teknik direktör Engin İpekoğlu ve oyunculardan askerler için mesaj aldı. Teknik direktör İpekoğlu, ’Afrin’de terör örgütü ile mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun’ diye mesaj yazarken, Samsunsporlu futbolculardan Gökay İravul, Ahmet Cebe, Göksu Türkdoğan ve Ahmet Burak Solakel’de Mehmetçiklerin yanında olduklarını belirterek, bir an önce ailelerine kavuşmaları için dua ettiklerini yazdı.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Gönüllü Üyesi Kerem Taşdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği Afrin’deki Mehmetçiğe yardım kampanyasında Samsun şehri ve Samsunspor olarak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Samsun’daki bütün esnafımız ile birlikte Mehmetçiğimizin yanındayız. Futbolcularımız Mehmetçiğe mesaj yazdı ve duygularını anlattılar. Onların yanında olduklarını anlatmaya çalıştılar" dedi.

Samsunsporlu futbolculardan Afrindeki askerlere destekSamsunsporlu futbolculardan Afrindeki askerlere destek

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