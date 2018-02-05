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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber: Osmanlıspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Futbol
AA
05.02.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Samsunspor'dan hakem tepkisi!

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, Adana Demirspor maçının son dakikasında Georgios Samaras ile buldukları golü faul gerekçesiyle vermeyen hakem Erkan Ergin'e tepki gösterdi.

Zeren, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçında futbolcuların özellikle ikinci yarıda mükemmel bir oyun sergilediğini söyledi.

Galibiyete yakın tarafın Samsunspor olduğunu aktaran Zeren, maçın orta hakemi Erkan Ergin'in tüm takdir haklarını rakipten tarafa kullandığını ileri sürerek, "Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama hakem maçın başından itibaren tüm takdir haklarını Adana Demirspor'dan yana kullandı. Baskı altında kaldı. Gösterdiği ve göstermediği kartlar var. Basit faullerle oyunu sürekli durdurdu. Kenan Karışık'a basit kart gösterdi ama rakibin bariz kartlarını göstermedi." dedi.

Georgios Samaras'ın uzatma dakikasında kafayla attığı golü faul gerekçesiyle hakemin vermediğini hatırlatan Zeren, şunları kaydetti:

"Bu pozisyonda faul yoktu. Hakem yüzde yüz gol olan pozisyonu faul olarak nitelendirerek hakkımız olan 2 puanımızı çaldı. Yan hakem bile gol diye orta sahaya koşuyordu, rakip üzüntü içindeydi ama hakem faul verdi. Sonuç değişmeyecek ama federasyona başvuruda bulunup serzenişimizi dile getireceğiz. Samsun dışında 'Samsunspor kayyuma kaldı kapanacak' gibi bir algı var. Hakemler de bu algıyla sahaya çıkıyorsa yanılıyor. Mevcut kayyum yönetimi, takımı daha iyi yerlere getirmek için var. Samsun dışındaki kamuoyu da bunu iyi bilmeli. Hakemin bir düdüğü bütün şehrin kaderini değiştirdi. Bu kadar emeğe yazık."

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