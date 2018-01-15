Samsunspor'da sıcak saatler! Transfer...

Samsunspor'da transfer yasağının kaldırılmasının ardından Canberk Dilaver ve Anıl Taşdemir'le resmi sözleşmeler imzalacak.
Kırmızı Beyazlılar; en son Giresunspor'da görev alan ve Elazığspor'la ciddi şekilde görüşen maliyetiden dolayı transferi gerçekleşmeyen Canberk Dilaver'le görüşmelere başladı. Canberk'in Samsun'da olduğu ve transfer yasağının kaldırılmasının ardından Samsunspor'a imza atacağı öğrenildi.
Canberk dışında Kırmızı Beyazlılar; Denizlispor'la yollarını ayıran Anıl Taşdemir'le de görüşmelere başladı. (Ajansspor)