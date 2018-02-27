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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sıradaki Haber:'Fatih Terim'den o isimlere son fırsat'

Futbol
27.02.2018 - 20:12, Son Güncelleme:

Samsunspor'da ikinci Besim Durmuş dönemi

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Kırmızı-beyazlı ekipte, sezonun 7. haftasında istifa eden teknik direktör Alpay Özalan'ın yerine geçen Besim Durmuş, 2 hafta sonra teknik direktör Engin İpekoğlu'na görevini teslim etmişti. Durmuş, İpekoğlu'nun dünkü istifasının ardından yeniden takımın teknik direktörlüğüne getirildi.

Takımla birlikte ilk antrenmanına çıkan Durmuş, Nuri Asan Tesisleri'nde, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kendisine büyük sorumluluk yüklendiğini ifade eden Durmuş, "Samsun valimiz, kayyum başkanımız ve taraftarlarımız bana, göreve gelmemde büyük bir güven ve sorumluluk yüklediler. Bütün şehrin yükü üzerimde, bunu biliyorum. Sezon sonunda inşallah Samsunspor'u güvenli bir limana yerleştirmiş olarak görevimi tamamlamayı umut ediyorum. Bunun için de tüm maçları tek tek ele alacağız ve her maçtan mutlaka puan ve puanlar almak için sahaya çıkacağız. Zaten takımımızın 5 hafta bir yenilmezlik serisi vardı. Balıkesirspor Baltok maçında bu seri sona erdi ama oyuncularımız bu maça kadar iyi bir karakter ortaya koydu." diye konuştu.

Durmuş, 3 Mart Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçından 3 puan almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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