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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
30.04.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Samsunspor'da Besim Durmuş istifa etti!

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Samsunspor'da Besim Durmuş istifa etti!

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, görevinden istifa etti. Durmuş, "Emek veren, hasta olup sakat olarak iğneyle oynayan futbolcular var ve bizim gibi kayboldular. Biz onlarla beraber bedel ödüyoruz. Ben bugün itibariyle görevi bıraktım" dedi.

Samsunspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görevinden istifa ettiğini açıklayan Besim Durmuş, "Takımın içinde sağdan sola savrulmuş, hocaların ve giden gelen yönetimin altında yalan konuşarak savrulmuş 10 tane futbolcu var. Emek veren hasta olup sakat olarak iğne ile oyun oynayan futbolcular var ve bizim gibi kayboldular. Biz onlarla beraber bedel ödüyoruz. Ben bugün itibariyle görevi bıraktım" diye konuştu.

Eski teknik direktörleri de eleştiren Besim Durmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Verdiğim sözün arkasındayım. Bu memlekette bazı insanların 'takım düşsün' dediğini duyacaksınız ya da duymuşsunuzdur. Biz o lafın altına elimizi koyduk. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ben lider olarak kendimi ve geleceğimi oyuncularımı güçlü kılmak için 'antrenörlüğü bırakacağım' dedim. Bunlara bunu diyen yok ki. Bir teknik direktör gelmiş 'senden oyuncu mu olur? Seni buraya neden aldım. Onu alsam iyi olurdu' demiş. Öbürü gelmiş 'Bu yabancılarla olmaz. Bu savunmayla olmaz' demiş. Ben hiçbir maçtan sonra futbolcularımızı suçlamadım. Suçu hep üstüme aldım. Bu takımı ben kurmadım. Bu yabancıları takıma ben de almadım. Ankaragücü şampiyon oldu. Ankaragücü İsmail hoca ile yardımcısı Osman Zeki Korkmaz, ben burada çalıştığımda ekip arkadaşımdı. Angan Gaziantep'ten geldi. Dedim bunlar nasıl oyuncu? 'Kırık oyuncular hocam. İyi olsaydı biz alırdık' dediler. Adamı hocası almıyor biz alıyoruz" diye konuştu.

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