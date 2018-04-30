Samsunspor'da Besim Durmuş istifa etti!

Samsunspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda görevinden istifa ettiğini açıklayan Besim Durmuş, "Takımın içinde sağdan sola savrulmuş, hocaların ve giden gelen yönetimin altında yalan konuşarak savrulmuş 10 tane futbolcu var. Emek veren hasta olup sakat olarak iğne ile oyun oynayan futbolcular var ve bizim gibi kayboldular. Biz onlarla beraber bedel ödüyoruz. Ben bugün itibariyle görevi bıraktım" diye konuştu.

Eski teknik direktörleri de eleştiren Besim Durmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Verdiğim sözün arkasındayım. Bu memlekette bazı insanların 'takım düşsün' dediğini duyacaksınız ya da duymuşsunuzdur. Biz o lafın altına elimizi koyduk. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ben lider olarak kendimi ve geleceğimi oyuncularımı güçlü kılmak için 'antrenörlüğü bırakacağım' dedim. Bunlara bunu diyen yok ki. Bir teknik direktör gelmiş 'senden oyuncu mu olur? Seni buraya neden aldım. Onu alsam iyi olurdu' demiş. Öbürü gelmiş 'Bu yabancılarla olmaz. Bu savunmayla olmaz' demiş. Ben hiçbir maçtan sonra futbolcularımızı suçlamadım. Suçu hep üstüme aldım. Bu takımı ben kurmadım. Bu yabancıları takıma ben de almadım. Ankaragücü şampiyon oldu. Ankaragücü İsmail hoca ile yardımcısı Osman Zeki Korkmaz, ben burada çalıştığımda ekip arkadaşımdı. Angan Gaziantep'ten geldi. Dedim bunlar nasıl oyuncu? 'Kırık oyuncular hocam. İyi olsaydı biz alırdık' dediler. Adamı hocası almıyor biz alıyoruz" diye konuştu.