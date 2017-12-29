Samsunspor yönetimi istifa etti

27 Aralık tarihinde gerçekleşen Samsunspor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adayı çıkmayınca divan kurulu görevi tekrar mevcut yönetim olan Erkurt Tutu yönetimine vermişti. En erken 15 gün, en geç 6 ay içerisinde genel kurula gitmesi beklenen yönetim kurulu, bugün yapığı toplantı sonrasında istifa kararı aldı. Nuri Asan Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir araya gelen yönetim, toplantının ardından istifa kararını kulübün resmi internet sitesinden yayımladı.

Samsunspor Resmi İnternet Sitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz, 27 Aralık 2014 tarihinde üstlenmiş olduğu görevlerini, büyük bir onur ve özveri ile 28 Aralık 2017 tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul’a kadar taşımıştır. Gerek kongre süreci içerisinde ve gerekse 28 Aralık 2017 günü yapılan kongrede ne yazık ki aday çıkmamış, Kongre Divan Kurulu Başkanlığı kongreyi ertelemiş, görevi yeniden kurulumuza vermiştir. Ancak tüm bu kongre sürecinde ve kongre salonunda da ifade ettiğimiz gibi kurulumuz aday değildir. 29 Aralık 2017 günü (Bugün) Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığımız son toplantı ile yönetim kurulumuz daha önce de açıklanan sebepler ile Samsunspor’da üstlenmiş olduğu görevlerinden istifa etmiştir. Değerli spor kamuoyu ile paylaşır, saygılarımızı sunarız."

Samsunspor Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer alıyordu:

İ. Erkurt Tutu, Ömer Çoruh, Rüştü Araboğlu, İbrahim Çevik, Ömür Tekin, Metin Ateş, Serhat Kurt, Fikret Yalçın, Hakan Özcan, Abdurrahman Güngör, Adem Yazıcı, Ahmet B. Günen.