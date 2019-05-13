Samsunspor Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Samsunspor Sakaryaspor maçı ile önceden Süper Lig'de mücadele eden iki köklü kulüp, Spor Toto 1. Lig'e çıkarak bu uğurda amaçlarını sürdürmek istiyor. Peki, Samsunspor Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, her iki kent taraftarının da merakla beklediği Samsunspor Sakaryaspor maçı hakkında bazı bilgiler
Samsunspor Sakaryaspor maçı ile play off süreci devam ediyor. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Sakaryaspor, bu kez deplasmanda skoru koruyarak yarı finale çıkmayı amaçlayacak. Peki, Samsunspor Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
SAMSUNSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup rövanş maçında Samsunspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta çeyrek final rövanş maçları sonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.
Çeyrek final ilk maçlarında Kırmızı Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakip sahada Tuzlaspor'u 2-0, Fatih Karagümrük de yine deplasmanda Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek avantaj elde etti.
Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kastamonuspor 1966'yı, Sakaryaspor ise Yılport Samsunspor'u sahasında 1-0'lık skorlarla geçti.
Play-off çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
- Kırmızı Grup
16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Manisa Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.00 Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)
- Beyaz Grup
15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Kastamonu Gazi)
20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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