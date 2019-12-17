MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSamsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası
GeriFutbol Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
17.12.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası

Rize'de 3-2 kazanan Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Samsunspor'a konuk olacak. Karşılaşmayı anbean Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan ilk maçı Rizespor 3-2 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçını Serkan Tokat yönetecek...

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Başından sonuna kadar maçı yaşayacağız. Mücadelenin yanında futbolun doğrularını oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Böyle bir takımı izlemek için taraftarlarımızı mutlaka stadyuma davet ediyoruz." demişti.

Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası

Tuzla Galatasaray Türkiye Kupası iddaa oranları açıklandı
Tuzla Galatasaray Türkiye Kupası iddaa oranları açıklandı!

Samsunspor - Rizespor | Ziraat Türkiye Kupası

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle